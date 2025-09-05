Український бійців урятували після трьох років переховування від армії РФ: неймовірна спецоперація

Пораненого українського воїна на окупованих територіях сховали від армії РФ / © скрін з відео

Командування Військово-Морських Сил України успішно провело спецоперацію з евакуації чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованій території. До операції також були залучені представники Національної гвардії.

Про це повідомляє Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Історія почалася з інформації про пораненого морського піхотинця, який отримав важке поранення у 2022 році. Небайдужі лікарі приховали його в одній з лікарень від російських силовиків. Згодом з’ясувалося, що разом із ним там переховуються ще троє бійців Національної гвардії.

Координаційний штаб, до якого увійшли командири ВМС та НГУ, розробив багатоетапний план евакуації. До операції залучили спецпідрозділи, щоб вивезти бійців і медичного працівника, який допомагав їм ховатися.

«Ця історія про незламність і віру. Наші хлопці вижили там, де, здавалося, шансів не було. Це про силу „Янголів“, які змогли дістати бійців навіть із самого серця ворожої території. І ще раз довели, що ми ніколи не залишаємо своїх», — зазначив командувач ВМС.

Наразі всі військові перебувають у безпеці. Загін спеціальної розвідки ВМС «Янголи» врятував вже 88 людей і продовжує доводити, що для українських бійців немає нічого неможливого.

Нагадаємо, наразі у російському полоні перебувають 2 577 українських військових. Цю цифру підтвердив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Артур Добросердов, посилаючись на OSINT-методи.

Бійці прикордонної бригади «Форпост» взяли в полон на Вовчанському напрямку двох російських військових. Як виявилося, вони колишні в’язні. Їх змусили воювати, погрожуючи додатковими термінами ув’язнення за відмову.

Російське військове командування дало нове завдання своїм підрозділам — протягом осені захопити одразу три міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля.