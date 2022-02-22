Поранену під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі нацгвардійку перевели до Києва

Поранену під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі нацгвардійку перевели до Києва

У столиці дівчина пройде курс лікування та реаблітації.

З Дніпра до Києва транспортували поранену під час стрілянини на "Південмаші" 27 січня Жанну Шарову. Дівчина продовжить курс лікування у медцентрі МВС.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

"Бригади екстреної медичної допомоги нашого Центру протягом декількох хвилин прибули на місце трагедії та вчасно і професійно надали медичну допомогу всім п'ятьом пораненим. Одна з постраждалих - 22 річна дівчина Жанна, в дуже тяжкому стані була госпіталізована в обласну клінічну лікарню ім. І.І. Мечникова. ЇЇ життя було врятоване в перші хвилини трагедії професійними діями працівників бригади ЕМД", - зазначив Радій Шевченко.

Він зазначив, що бригада відділу медицини катастрофзабезпечила медичний супровід та транспортування дівчини до Києва до ДУ "Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України" для подальшого лікування та реабілітації.

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

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