Поранив в око та намагався втекти з міста: у Чернівцях затримали стрільця (фото, відео)

Чоловіка затримали на виїзді з Чернівців.
У Чернівцях затримали стрільця, який 13 січня посеред вулиці поранив в око перехожого. Чоловік разом із знайомим намагався виїхати з міста.
Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.
За даними слідства, 22-річний чоловік на вулиці вистелив у 25-річного жителя Чернівців. У потерпілого діагностували травму ока.
Після скоєного підозрюваний намагався втекти з міста, проте вже через 20 хвилин на виїзді з Чернівців його затримали правоохоронці. В авто він їхав разом із знайомим. Поліція затримала чоловіка.
За фактом стрілянини правоохоронці відкрили провадження за статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення) і 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо:
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У Чернівцях у четвер, 13 січня, на вулиці Парковий проїзд невідомий стріляв у автомобіль.
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