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Поранив в око та намагався втекти з міста: у Чернівцях затримали стрільця (фото, відео)

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Поранив в око та намагався втекти з міста: у Чернівцях затримали стрільця (фото, відео)

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Чоловіка затримали на виїзді з Чернівців.

У Чернівцях затримали стрільця, який 13 січня посеред вулиці поранив в око перехожого. Чоловік разом із знайомим намагався виїхати з міста. 

Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області. 

За даними слідства, 22-річний чоловік на вулиці вистелив у 25-річного жителя Чернівців. У потерпілого діагностували травму ока. 

© Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Після скоєного підозрюваний намагався втекти з міста, проте вже через 20 хвилин на виїзді з Чернівців його затримали правоохоронці. В авто він їхав разом із знайомим. Поліція затримала чоловіка.

© Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили провадження за статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення) і 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

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