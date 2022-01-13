Поранив в око та намагався втекти з міста: у Чернівцях затримали стрільця (фото, відео)

Поранив в око та намагався втекти з міста: у Чернівцях затримали стрільця (фото, відео)

Чоловіка затримали на виїзді з Чернівців.

У Чернівцях затримали стрільця, який 13 січня посеред вулиці поранив в око перехожого. Чоловік разом із знайомим намагався виїхати з міста.

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Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

За даними слідства, 22-річний чоловік на вулиці вистелив у 25-річного жителя Чернівців. У потерпілого діагностували травму ока.

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Після скоєного підозрюваний намагався втекти з міста, проте вже через 20 хвилин на виїзді з Чернівців його затримали правоохоронці. В авто він їхав разом із знайомим. Поліція затримала чоловіка.

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили провадження за статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення) і 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо :

У Чернівцях у четвер, 13 січня, на вулиці Парковий проїзд невідомий стріляв у автомобіль.

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