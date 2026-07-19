ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Поранили однорічного малюка: росіяни дронами атакували Харківщину

Російська атака на Ізюм призвела до численних поранень серед цивільних. Відомо, що серед постраждалих є однорічний хлопчик.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Росіяни атакували Ізюм дронами

Росіяни атакували Ізюм дронами

Російські окупанти вгатили по Ізюму Харківської області. Від ударів дронів постраждали мирні мешканці. Людям терміново надають допомогу на місцях атаки.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Ізюм: багато поранених

Росіяни атакували Ізюм близько 10:10 ранку. Спершу було відомо про 8 поранених людей. Медики працюють на місцях та оперативно надають допомогу всім постраждалим.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених після російської дронової атаки в Ізюмі зростає — відомо про щонайменше 13 поранених людей.

«Наразі 13 людей потребують допомоги лікарів. Серед постраждалих — 1-річний хлопчик», — пише Синєгубов.

Усі поранені отримують медичну допомогу.

Росія вбила останню жительку села на Харківщині

Нагадаємо, російські військові вбили останню жительку села Токарівка Друга на Харківщині — 57-річну жінку, яка працювала в Дергачівській центральній лікарні. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Трагедія сталася 8 липня, коли російський FPV-дрон поцілив у цивільну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою. Жінка дістала численні уламкові поранення та була доправлена до Дергачівської лікарні.

Медики зробили все можливе, щоб урятувати її життя, але від сильних травм вона померла. Очільник МВА зауважив, що загибла була єдиною жителькою Токарівки Другої — села, розташованого у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie