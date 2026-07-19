Поранили однорічного малюка: росіяни дронами атакували Харківщину

Росіяни атакували Ізюм дронами

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Російські окупанти вгатили по Ізюму Харківської області. Від ударів дронів постраждали мирні мешканці. Людям терміново надають допомогу на місцях атаки.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Ізюм: багато поранених

Росіяни атакували Ізюм близько 10:10 ранку. Спершу було відомо про 8 поранених людей. Медики працюють на місцях та оперативно надають допомогу всім постраждалим.

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Пізніше стало відомо, що кількість поранених після російської дронової атаки в Ізюмі зростає — відомо про щонайменше 13 поранених людей.

«Наразі 13 людей потребують допомоги лікарів. Серед постраждалих — 1-річний хлопчик», — пише Синєгубов.

Усі поранені отримують медичну допомогу.

Росія вбила останню жительку села на Харківщині

Нагадаємо, російські військові вбили останню жительку села Токарівка Друга на Харківщині — 57-річну жінку, яка працювала в Дергачівській центральній лікарні. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

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Трагедія сталася 8 липня, коли російський FPV-дрон поцілив у цивільну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою. Жінка дістала численні уламкові поранення та була доправлена до Дергачівської лікарні.

Медики зробили все можливе, щоб урятувати її життя, але від сильних травм вона померла. Очільник МВА зауважив, що загибла була єдиною жителькою Токарівки Другої — села, розташованого у 10-кілометровій прикордонній зоні.

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