Поранив у шию: на Черкащині чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК

В Уманському районі Черкаської області під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних місцевий житель напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП. Пораненого солдата госпіталізували, нападника затримали.

Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Деталі

Інцидент стався 28 січня, коли військовослужбовці ТЦК та СП діяли відповідно до вимог чинного законодавства. Один із місцевих мешканців, проявивши агресію, раптово підійшов до групи військових і завдав ножового поранення одному з них.

За інформацією Черкаського обласного ТЦК та СП, нападник ударив військовослужбовця ножем у ділянку шиї. На щастя, життєво важливі судини не були пошкоджені — ніж не зачепив сонну артерію.

Побратими пораненого миттєво зреагували, знешкодили нападника та передали його правоохоронним органам. Пораненого солдата оперативно доправили до медичного закладу, де йому надають усю необхідну допомогу та проводять лікування.

Керівництво відомства взяло процес одужання військовослужбовця під особистий контроль.

Правоохоронці нададуть діям нападника відповідну правову кваліфікацію. У ТЦК наголошують, що подібні напади є небезпечним проявом внутрішньої агресії та наслідком інформаційного впливу ворога.

У відомстві підкреслили, що метою таких дій є спроби підірвати обороноздатність країни та посіяти розкол у суспільстві. Там переконані: за скоєне нападник понесе відповідальність відповідно до закону.

Раніше ми писали, що у Вінниці стався конфлікт за участі цивільних та військових ТЦК. Кадри оприлюднили у Мережі.

На відео можна побачити сутичку між групою осіб. Ймовірно, учасниками конфлікту є цивільні і представники ТЦК. Одного з чоловіків люди у військовій формі намагалися посадити в автівку. Їм намагалися завадити перехожі. Впродовж всього часу інцидент супроводжувався ударами й паданням на землю.

У ТЦК відреагували на інцидент, зазначивши, що чоловік першим завдав удару їхньому співробітнику, а сторонні особи перешкоджали законній діяльності військових у ході мобілізаційних заходів.