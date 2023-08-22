"Поразка Росії – менше зло, ніж її збереження": аналітик сказав, чому Захід має підтримувати Україну

Захід боїться, що буде втрачено контроль над ядерною зброєю.

Нашим союзникам треба пояснювати, чому краще, щоб Росія зазнала поразки у війні. Це важливо для розуміння важливості абсолютної підтримки України.

Про це сказав політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в інтерв'ю УНІАН.

Не варто боятися програшу Росії

За словами аналітика, потрібно проводити дипломатичну й політичну роботу, і на експертному рівні також. Потрібно шукати аргументи.

"Можливо, показувати проєкт майбутнього, показувати, як ситуація покращиться після російської поразки, яким воно може бути – якщо не контрольоване, то збалансоване, і завдяки чому, завдяки яким геополітичним факторам його можна збалансувати, зокрема й українським впливом на територію РФ", – сказав Горбач.

Він додає: на Заході бояться, що поразка Росії призведе до втрати контролю над ядерною зброєю та рівнем ескалації.

"Потрібно пояснювати, що збереження Російської Федерації в нинішньому стані – це більше зло, і нинішній стан – війна в Україні – це більше зло, ніж те, чого бояться на Заході, ніж те, що Російська Федерація може перейти в якийсь етап трансформації, зміни, деструкції", – підсумував аналітик.

Зауважимо, український лідер Володимир Зеленський наголосив, що перемога України над російським агресором – єдине й головне його бажання. На його думку, це має статися до наступного саміту НАТО, який відбудеться у США в середині наступного року.

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