Пориви вітру та налипання мокрого снігу: якою буде погода в Україні 4 лютого

На Київщині погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У неділю, 4 лютого, синоптики прогнозують на території України невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей - пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла; вдень +3-8°, у південній частині до +11°, на півночі Лівобережжя 0-5° тепла.

Погода в Україні 4 лютого / Фото: Укргідрометцентр

В Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби близько 0°.

Погода на Київщині

На Київщині синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища, пов’язані із поривами вітру до 15-20 м/с. На території області - I рівень небезпечності.

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“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, - попередили в Укргідрометцентрі.

Загалом у Київській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом невеликі опади у вигляді дощу.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла;

У Києві вночі +2..+4°, вдень близько 5° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що лютий 2024 року в Україні буде досить теплим, однак нестабільним.

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