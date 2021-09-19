Пориви вітру та сильні дощі: рятувальники попередили про погіршення погоди 19 вересня

У деяких областях України оголошено про I рівень небезпечності.
В Україні 19 вересня очікується погіршення погоди. Через це в деяких областях оголошено про I рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомили в ДСНС України.
Так, 19 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях будуть значні дощі. У західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
В м. Києві та Київській області вночі 19 вересня буде значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, 19 вересня Україну заливатиме дощами й похолодає. Уже 20 вересня в Україні очікується зниження температури на 3-5°.