Пориви вітру та сильні дощі: рятувальники попередили про погіршення погоди 19 вересня

Пориви вітру та сильні дощі: рятувальники попередили про погіршення погоди 19 вересня

У деяких областях України оголошено про I рівень небезпечності.

В Україні 19 вересня очікується погіршення погоди. Через це в деяких областях оголошено про I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомили в ДСНС України.

Так, 19 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях будуть значні дощі. У західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

В м. Києві та Київській області вночі 19 вересня буде значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 19 вересня Україну заливатиме дощами й похолодає. Уже 20 вересня в Україні очікується зниження температури на 3-5°.

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