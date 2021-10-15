Порізала, після чого намагалася спалити: в Хмельницькій області дівчина жорстоко вбила чоловіка і спробувала інсценувати пожежу

У вбивстві підозрюється раніше неодноразово судима 23-річна дівчина.
У Хмельницькій області 23-річна дівчина жорстоко вбила чоловіка, після чого намагалася спалити його тіло.
Про це повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції.
Як стало відомо, подія сталася в одному з сіл Кам'янець-Подільського району. Там в приватному будинку місцеві мешканці знайшли порізане тіло 60-річного чоловіка.
В рамках слідчих дій копи встановили, що в скоєнні злочину підозрюється раніше неодноразово судима 23-річна дівчина. Вона гостювала у потерпілого. У якийсь момент між ними спалахнув конфлікт. Не впоравшись з емоціями, громадянка схопила ніж і кілька разів вдарила ним чоловіка.
В результаті чого потерпілий помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, дівчина намагалася спалити тіло чоловіка. Зробити цього у неї не вийшло, тому вона зникла з місця злочину. Однак пізніше підозрювану затримали правоохоронці.
“Наразі фігурантку затримано у порядку статті 208 КПК України. Досудове розслідування триває”, — додали в пресслужбі Департаменту карного розшуку.
Нагадаємо, щов Одеської області жінка вдарила знайомого каменем по голові. А коли зрозуміла, що той помер, кинула тіло у канал.