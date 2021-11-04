Порізала себе і 2-річну доньку: що написала мешканка Луцька у прощальній записці

Порізала себе і 2-річну доньку: що написала мешканка Луцька у прощальній записці

Жінка вирішила вкоротити собі віку, а також забрати із собою маленьку доньку.

У Луцьку чоловік виявив у кімнаті свою дружину та 2-річну доньку з ножовими пораненнями. З'ясувалося, що жінка намагалася піти з життя, прихопивши з собою дитину. Вона залишила передсмертну записку.

Про це повідомляють "Волинські новини".

У ніч проти 2 листопада в Луцьку 33-річна жінка порізала ножем себе й дворічну дитину. У квартирі, де трапився інцидент, знайшли передсмертну записку.



У записці жінка зізнається, що скоїла це все сама і не знає, що з нею останнім часом діється. Вона також попросила пробачення й додала, що любить усіх.



За словами чоловіка жінки, він помічав, що вона була у пригніченому стані.

Відомо, що жінка поранила себе на кухні, де її й знайшов чоловік. І лише після цього у кімнаті виявили закривавлену дитину. Про те, що зробила із донькою, встигла розповісти сама мати.

"Жінка встигла завдати собі множинних ударів в груди, дитину поранила в голову, в тулуб", - розповідає речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук

Стан жінки медикам вдалося стабілізувати, а от її дочка почувається значно гірше, вона в реанімації. Її прооперували, біля неї чергує батько.

Що сталося тієї ночі в родині, намагаються з’ясувати слідчі. Відомо, що на обліку соціальних служб сім’я не стояла, окрім пораненої дитини, батьки виховують ще 9-річну доньку.

"Дуже гарна жінка, гляділа дітей, а що сталося – не знаю", - кажуть сусіди.

У Луцьку жінка порізала свою 2-річну доньку, а потім і себе | Новини України

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