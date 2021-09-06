Порізала вени і відкрила газ: у Бердянську жінка намагалася скоїти суїцид на очах у 6-річного сина

Порізала вени і відкрила газ: у Бердянську жінка намагалася скоїти суїцид на очах у 6-річного сина

Після витоку газу у квартирі пролунав вибух.

У Бердянську Запорізької області жінка ледь не підірвала багатоквартирний будинок. Вона відкрила газ і намагалася вкоротити собі віку.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Інцидент стався сьогодні, 6 вересня о 3 ранку у Бердянську у багатоквартирному будинку на вулиці Свободи. 36-річна жінка намагалась покінчити життя самогубством - порізала собі вени на руках та відкрила газ на кухні своєї квартири.

В помешканні із жінкою перебував її 6-річний син.

В квартирі стався вибух, який пошкодив вікна та двері. Ніхто не постраждав.

"Жінку направлено до Бердянського психоневрологічного диспансеру, а хлопчика після огляду у місцевій лікарні - до інтернату. За фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 (з додатковою кваліфікацією "спроба самогубства") Кримінального кодексу України, - повідомила речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що в Одесі пенсіонерка вчинила самогубство, вистрибнувши із вікна сьомого поверху будинка на вулиці Генерала Петрова..

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