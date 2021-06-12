Порізала вени і збиралася стрибнути з мосту: у Харкові врятували жінку-самогубцю (відео)

Патрульні затягли жінку у безпечне місце.

У Харкові з мосту зняли жінку, яка, ймовірно, збиралася скоїти суїцид. Харків'янка забралася по той бік перил і стояла, тримаючись за них руками.

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Відео, як жінку рятують патрульні, виклали у соцмережі.

"Вчора, 11 червня, ввечері патрульні отримали виклик про спробу самогубства на вулиці Китаєнка. Інспектори виявили жінку, яка стояла за перилами залізничного мосту. Також у неї були порізані руки в області вен. Патрульні Сергій Васильченко та Дмитро Буренко діяли злагоджено та швидко. Їм вдалось знайти потрібні слова та відвернути увагу жінки", - розповідають у пресслужбі патрульної поліції Харківської області.

Коли жінка трохи втратила пильність, один із копів схватив її за руки, а інший хутко підхопив, і вони разом змогли затягнути її за перила. Далі громадянку передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що Києві правоохоронці врятували 22-річного чоловіка, котрий погрожував вчинити самогубство. У цей час до поліції звернулись водії, які повідомили, що з моста стрибнув інший чоловік.

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