Порізав ножем двох людей і втік: в Полтавській області правоохоронці розшукують жорстокого вбивцю

Від отриманих поранень один потерпілий помер на місці, ще один потрапив до лікарні.
У Кременчуці Полтавської області чоловік напав з ножем на двох перехожих. В результаті чого один з них помер на місці, другий отримав серйозні поранення.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Подія трапилася на проспекті Лесі Українки 29 вересня близько 22:00. Там невідомий напав на двох місцевих мешканців і порізав їх ножем. Від отриманих поранень один з потерпілих помер на місці, другого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Злочинець зник з місця в невідомому напрямку.
“На місці події слідчо-оперативна група провела необхідні першочергові слідчі дії. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи підозрюваного. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України”, — розповіли в Нацполіції області.