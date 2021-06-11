Порізав ножем груди і шию: у Дніпрі затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві

За скоєний злочин чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві 31-річного місцевого жителя.

Про це 11 червня повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, вночі 7 червня в одному з покинутих будинків у житловому масиві Придніпровськ між двома знайомими стався конфлікт. В результаті чого 29-річний місцевий житель завдав своєму приятелю ножові поранення шиї та грудей, після чого зник з місця злочину.

ГУ НП в Дніпропетровській області

Згодом правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у вбивстві. Під час обшуків за місцем проживання у нього знайшли і направили на експертизу речі зі слідами крові.

"Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 ( "Умисне вбивство") КК України", — підкреслили в обласному главку поліції.

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він може відправитися на термін до 15 років.

Нагадаємо, що в Покрові Дніпропетровської області затримали ймовірного вбивцю 8-річного хлопчика. Його підозрюють у тому, що він задушив дитину і сховав тіло в каналізаційному колекторі.

Новини України: хлопчика з Дніпропетровської області ймовірно вбив знайомий матері

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання