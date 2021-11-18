Порізав шию і живіт, а потім стрибнув з вікна: в Дніпрі підліток опинився у реанімації

Порізав шию і живіт, а потім стрибнув з вікна: в Дніпрі підліток опинився у реанімації

Хлопець також зробив собі укол інсуліну.

До обласної лікарні Дніпра напередодні шпиталізували 17-річного хлопця, який мав порізану шию та живіт.

Про це Інформатору повідомив директор лікарні Олексій Власов.

За попередньою інформацією, хлопець самостійно зробив собі укол інсуліну, порізав живіт і шию. Після цього він вистрибнув з вікна другого поверху. Підліток отримав струс мозку.

На землі його виявили перехожі, вони також викликали швидку. Хлопець потрапив до реанімації. Медики оцінюють його стан як середньої важкості. "Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Всю необхідну допомогу йому вже надали, Його життю нічого не загрожує", повідомив Олексій Власов.

Як повідомлялося, у Київській області 16-річний хлопець стрибнув з мосту просто на автівку і загинув. Підліток нібито посварився з вітчимом. Пізніше він зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.

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