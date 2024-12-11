Pornhub підбив підсумки 2024 року: що шукали українці (фото)

Порносайт Pornhub опублікував підсумки 2024 року.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Цього року Україна знову потрапила до топ-20 країн за переглядами та опинилась на 15 місці за кількістю спожитого трафіку. До слова, минулого року це було 14-те місце. Середній час перегляду – 9 хвилин 25 секунд.

"Хентай" став найпопулярнішим запитом в Україні цього року, піднявшись на +1 позицію від 2023 року і відтіснивши "мілф" на -1 позицію до 2-ї за популярністю терміну. Після цього почалося "найцікавіше". Запит "русское порно" піднявся на +12 позицій, що зробило його 3-м найбільш запитуваним терміном року.

"Навіть у той час, коли країни воюють одна з одною, українці все ще цікавляться, чим займаються їхні сусіди в сексуальному плані", - йдеться в повідомленні.

Цього року також спостерігався сплеск для "домашнього", який піднявся на +15 позицій, а також для "бдсм", який піднявся на +10 позицій.

Звіт Pornhub за 2024 рік / Фото: Pornhub

Найпопулярнішою порнозіркою в Україні стала Джозефіна Джексон, на другому місці – Єва Елфі, а на третьому – Лана Роудс.

Серед трендових запитів "на мотоциклах" показав значне зростання на +416%, незвичайний термін, унікальний для України в цьому році. Термін "справжній жіночий оргазм" зріс на +293%, а "масажний салон" – на +234%.

На 1-му місці в країні опинилася категорія "MILF", яка витіснила категорію "Reality", що посідала перше місце 2023-го, зі списку. На 2-му місці опинився "Anal", який піднявся на +1 позицію від минулого року. А категорія "Mature" посіла 3-тє місце, також піднявшись на +1 позицію від 2023 року.

Найпопулярнішими запитами цього року були "хентай", "мілф" і "лесбійки"

Четвертий рік поспіль "hentai" є найбільш запитуваним терміном, очоливши список і 2024 року. У всьому світі люди виявляють дедалі більший інтерес до цього типу контенту, який може містити персонажів відеоігор, аніме, 3D-анімацію тощо.

Так само, як і "hentai", термін "milf" цього року знову посів друге місце. Глядачі люблять сексуальну, впевнену в собі зрілу жінку, яка не боїться отримувати те, що хоче, і дані це доводять. Термін "milf" стабільно входить до топ-3, часто конкуруючи за перше місце з "lesbian" та "hentai".

На 3-му місці цього року опинився "pinay", який відтіснив "lesbian" на 4-е місце. Термін "pinay" піднявся на +2 позиції порівняно з минулим роком, вперше в історії потрапивши до топ-3. Слово "пінай" – це іменник на позначення жінки філіппінського походження або порядної. Популярність терміну, ймовірно, частково пов'язана зі збільшенням кількості глядачів з Філіппін, які цього року посіли 3-тє місце за обсягом трафіку на Pornhub.

Найпопулярнішими порнозірками 2024-го стали: Анджела Вайт, Абелла Денджер, Віолет Меєрс, Лана Роудс, та Єва Ельфі.

Звіт Pornhub за 2024 рік / Фото: Pornhub

Нагадаємо, Pornhub зареєструвався платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг..

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