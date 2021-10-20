Порно довело закарпатця до суду: що скоїв чоловік і як його за це покарали

Порно довело закарпатця до суду: що скоїв чоловік і як його за це покарали

Обвинувачений визнав себе винним у скоєному.

Мешканець Тячівського району Закарпатської області потрапив під суд за розповсюдження порнографічних відео у Viber. За це чоловіка покарали умовним терміном на півтора роки.

Як інформує ZAXID.NET з посланням на рішення Тячівського районного суду, чоловік у 2020 році під вигаданим іменем опублікував з телефону у кількох групах мобільного застосунку щонайменше чотири відеоролики для дорослих.

У скоєному чоловік зізнався. Суд визнав його винним за 2 та ч. 3 ст. 301 ККУ (повторне, виготовлення збут і розповсюдження порнографії) та призначив йому покарання – три з половиною роки позбавлення, але звільнив обвинуваченого від ув'язнення з випробуванням та іспитовим терміном на 1 рік і 6 місяців.

Нагадаємо, у Тернопільській області засудили чоловіка, який в центрі міста за 50 грн продав знайомому диск із порно.

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