Порнопомста у Полтаві: суд покарав хлопця за поширення інтимних відео з колишньою

Під час стосунків хлопець фільмував інтим з коханою, а після розриву вирішив розіслати відео знайомим.

У Полтаві суд визнав винним хлопця, який після припинення стосунків з дівчиною надсилав відео з сексом із нею знайомим та її подругам.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обвинувачений Олексій К – уродженець Хмельницького, який має погашену судимість. Хлопець від січня до червня 2019 року зустрічався із дівчиною та знімав на телефон секс із нею. Коли пара розійшлася, Олексій почав розсилати ці відео подругам та знайомим дівчини через Messenger у Facebook.

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На суді хлопець заперечував свою провину, стверджуючи, говорив, що нікому нічого не надсилав. Однак суд, зважаючи на зібрані докази, покази свідків та потерпілої, визнав Олексія винним у скоєному.

Так, Полтавський апеляційний суд 8 січня ухвалив вирок щодо хлопця за виготовлення, розповсюдження порно-відео та за порушення недоторканості приватного життя. Олексієві призначили рік обмеження волі. Водночас суд звільнив його від покарання, а провадження було закрито у зв’язку з закінченням строків давності.

Суд також постановив конфіскувати у власність держави речові докази: мобільний телефон із сім-картою, планшет з флешкою, які вилучили у Олексія.

До слова, у Львові суд відпустив на волю сутенерку після донату на Нацгвардію. Зловмисниця втягувала жінок у заняття проституцією та займалась адмініструванням "будинку розпусти".

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