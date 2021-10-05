Порноскандал у Чернівцях: матері приводили дітей в гості до старого педофіла

Одному із затриманих світить довічне ув’язнення.

Чернівецькі правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальній справі щодо вчинення двома чернівчанами злочинів проти статевої свободи і недоторканості дітей.

Про це пише видання ІА АСС.

74-річного пенсіонера, котрий у власній квартирі понад 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, а також виготовляв порнографічну продукцію за їхньої участі, створив у помешканні місце розпусти, а також пропонував своїм знайомим їхні сексуальні послуги, затримали навесні 2021 року в Чернівцях. Інший затриманий – 66-річний його колега, колишній заввідділенням Чернівецького коледжу мистецтв імені С. Воробкевича. Він користувався пропозицією товариша і за гроші вступав з дівчатами у статеві відносини.

"У справі проходить 6 дівчаток. Потерпілі три дівчинки, але тільки дві виявили бажання і сміливість написати заяву – тому якраз вони офіційно мають статус потерпілих. Загалом, неповнолітніх було п’ять дівчат і одна повнолітня. Дівчатка власника квартири добре знали, були в нього вдома з матерями, які теж раніше надавали сексуальні послуги обвинуваченому. Одна з дівчаток – навіть була його похресницею", - зазначив В’ячеслав Чорней, перший заступник керівника Чернівецької обласної прокуратури.

74-річному чоловіку інкриміновано 58 кримінальних правопорушень – зґвалтування, сутенерство, утримання місця розпусти, торгівля людьми, вербування з метою сексуальної експлуатації дитини, домагання, зберігання і розповсюдження порнографії. 66-річному пенсіонеру інкримінують 29 правопорушень.

За словами начальника ГУНП у Чернівецькій області Руслана Дударця, ще в березні у поліцію звернулась громадянка із заявою, що на телефон її неповнолітньої доньки інша неповнолітня скинула файл із зображенням статевих зносин дорослої людини із третьою їхньою подругою. Під час проведення слідчих дій вдалося встановити порушника і завербовану дівчину.

"Нам допомогла задокументувати злочин педантичність 74-річного чоловіка. Він, як власник квартири, здавав приміщення, вів блокнот із записами, хто кому заплатив. А потім придбав комп’ютер і вів exel-таблиці з детальним описом фінансових розрахунків та відео, фото-матерілами. Підозрювані поки не дають показів, але їхня провина доведена речовими доказами, показами свідків, потерпілих", - розповів Руслан Дударець.

Відповідно до санкцій статей 74-річному чоловіку загрожує довічне ув’язнення, 66-річному – до 15 років тюрми.

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