"Порочне коло": російські штурмовики потрапили під точний приціл українських дронів (відео)

Бійці ЗСУ показали ефектне влучання просто під ноги російському окупанту. Солдата армії РФ ліквідовано.

Завдання виконав оператор РУБпАК "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади.

"Порочне коло", – влучно підписали ролик наші бійці.

Путінські штурмовики потрапили під приціл наших дронів

Як зауважив журналіст Юрій Бутусов, у кадрах, оприлюднених нашими воїнами, є дещо цікаве.

"Його (ліквідованого – ред.) товариш не гаючи часу "звільнив" товариша по службі від зайвих речей і швидко втік, залишивши того на розтерзання місцевим свиням", – іронічно констатував журналіст.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 листопада склали 736 630 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.

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