Порошенка і Саакашвілі під час навчання у КНУ розглядали як майбутніх імовірних розвідників - Маломуж

Колишні президенти України та Грузії Петро Порошенко та Михаіл Саакашвілі могли стати розвідниками. Їх розглядали на цю роль під час навчання у Київському університеті імені Шевченка.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України у 2005–2010 роках Микола Маломуж в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

За його словами, КНУ імені Шевченка був "базовим" для добору агентів розвідки і контррозвідки, оскільки там були факультети міжнародних відносин та іноземних мов.



"Цей контингент, включно і з Порошенком, і з Саакашвілі, і багатьма іншими, розглядали як майбутніх розвідників... Гарна базова освіта і щонайменше дві мови, потім іще академія три роки щонайменше – і вже розвідник готовий до виконання первинних завдань за кордоном. Тому всіх вивчали – і далеко не всі пройшли. Частина не пройшла в розвідники, але пройшла на інші посади, включно з президентськими. До розвідників вищі вимоги, ніж до президента", – зазначив Маломуж.



Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки розповів, що з Порошенком та Саакашвілі спочатку працювали українські спецслужби у складі КДБ, а після розпаду СРСР - СБУ.



"Саакашвілі здобув рекомендації, пройшов на Грузію, тому що Союз розпався. Але там була війна: (перший президент Грузії Звіад - ред.) Гамсахурдія підняв повстання. Кому Саакашвілі показуватиме рекомендації, що він пройшов системну підготовку, медкомісію, має усі рекомендації від української сторони? Припускали, що там будуть колеги, які їх приймуть. Не було кому приймати. Тому він пішов у політику, поїхав за кордон, навчався там і став президентом", – розповів Маломуж.



Щодо нездійсненої кар'єри Порошенка, то Маломуж зауважив, що майбутній політик мав "певні успіхи у розвідці", але на останніх курсах університету "не пройшов певних ситуацій".

"Кандидата на розвідку готують чотири-п'ять років. Гарна підготовка кандидата на розвідку – це, звісно, вивчення з першого курсу до п'ятого, а потім уже випробування у навчальному центрі, куди він піде, на які посади", – додав Маломуж.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що СБУ роками очолювали агенти Росії, які вдавали з себе патріотів України.

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