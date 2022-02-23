Порошенко особисто блокує рішення про підтримку авіаперевезень — Кубраков

За його словами, авіаперевезення – це низькомаржинальний ринок.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що народний депутат, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко особисто блокує рішення щодо підтримки авіаперевезень в Україні.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вчора всі парламентські фракції домовилися про те, що на час реальних загроз з боку Росії в Україні буде створено Оборонну коаліцію, яка захищатиме виключно українські інтереси. Проте через особисті упередження та інтереси деяких депутатів важливі для держави рішення блокуються", — написав Олександр Кубрак.

Зокрема, йдеться про те, що у середу парламентарії мали проголосувати за рішення, яке дозволило українським авіаперевізникам отримати спеціальні умови від ДП "Украерорух" та ДП МА "Бориспіль". Обсяг необхідної підтримки – 800 млн. гривень. "Це системний підхід держави, який стимулює ринок та захищає його від можливих ризиків", — уточнив міністр Кубраков.

За його словами, авіаперевезення – це низькомаржинальний ринок. І саме він потрапив під сильний удар через обмеження пандемії COVID-19. "На тлі гібридної війни авіаперевезення можуть зупинитися першими, і не через військові загрози", — вважає міністр.

"Нагадаю, спільними діями уряду, парламенту та авіабізнесу в ці тижні ми змогли запобігти кризі авіаперевезень, викликаній коливаннями на ринку страхових послуг. Наразі страхові премії з повітряних суден, що використовуються на території України, збільшено від 7 до 12 разів (з 285 доларів США) на день на 1-е судно до 3 198 доларів США на день на судно). Небо відкрите, авіасполучення українських міст з ключовими містами Європи збережено. Зараз нам необхідно діяти так само швидко і системно і запобігти розоренню цілої галузі", — додав Кубраков.

"На жаль, сьогодні політичні інтриги взяли гору над здоровим глуздом та інтересами держави. Ми закликаємо Верховну Раду прислухатися до нашої позиції, об'єднатися навколо сучасних загроз та захистити інтереси держави у непрості часи", — резюмував міністр інфраструктури.