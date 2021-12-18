Порошенко зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм: про що говорили

Порошенко зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм: про що говорили

Під час зустрічі сторони домовилися щодо дій, які буде вжито вже у 2022 році.

П’ятий Президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України (ПЦУ).

Про це повідомила пресслужба партії.

Як зазначив сам Петро Порошенко, під час двогодинної зустрічі сторони обговорили розвиток Православної Церкви України. Зокрема, йшлося про визнання її іншими православними церквами-сестрами, що, за словами очільника "Європейської солідарності", є одним із надважливих пріоритетів Вселенського Патріарха Варфоломія. Також було відзначено важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ.

"Ми обговорили величезну кількість питань. Починаючи від результатів його візиту до Сполучених Штатів, зустріч з президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну", – зазначив Петро Порошенко.

Повідомляється, що Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій домовилися щодо дій, які буде вжито вже у 2022 році.

Його Всесвятість привітав колишнього президента і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Вселенський Патріарх Варфоломій передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.

Нагадаємо, у жовтні Вселенський патріарх Варфоломій прибув з офіційним візитом до США. Проте через погане самопочуття після тривалого перельоту та щільний розклад заходів після прибуття Його Всесвятість потрапив до університетської лікарні Джорджа Вашингтона.

Пізніше Вселенського патріарха Варфоломія виписали і він продовжив свій візит.

Європейська солідарність

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