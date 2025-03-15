Порося стало новою зіркою Одеси: що відомо про Ненсі

В Одесі вже майже рік мешканці міста спостерігають незвичайного домашнього улюбленця — в’єтнамську свинку Ненсі, яка гуляє вулицями на повідці.

Про це пише Суспільне.

Господиня тварини, Крістіна Штурмілова, розповіла, що кожна прогулянка викликає справжній ажіотаж серед перехожих.

“Я невидимка, коли гуляю з собаками, але з поросям — я зірка. Ми ніколи не залишаємося без уваги”, — каже Крістіна.

Ненсі добре орієнтується в місті та сама обирає маршрут прогулянки. Інколи вона навіть ходить без повідця.

“Вона керує повністю. Я можу спокійно йти і навіть не переживати — вона не перейде дорогу, якщо, звичайно, не побачить пакет з яблуками”, — розповідає Крістіна.

Крім того, у свинки є власний гардероб із костюмами. Найбільше вона любить светри та жилетки, адже вони не закривають лапки.

Власниця Ненсі є учасницею спеціального чату “Свиночат”, де люди з різних міст України діляться досвідом догляду за такими незвичайними тваринами.

“Я мрію, що одного дня побачу ще одну свинку на своєму районі. Це буде чудове знайомство!”, — додає Крістіна.

Зараз Ненсі важить 16 кілограмів, але може вирости до 50 кг, а можливо й більше. “Навіть якщо вона буде 120 кг, я любитиму кожен її кілограм”, — резюмувала Крістіна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали,що чоловік заявив, що отримав вогнепальне поранення від власного пітбуля.

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