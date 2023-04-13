"Поросячий тато": український захисник приручив дикого кабанчика (миле відео)

Боєць власноруч годує тваринку молоком із пляшечки.
Український військовий знайшов на передовій собі незвичайного компаньйона – маленького дикого кабанчика.
У Мережі опубліковані відповідні відео.
Один з українських захисників зумів приручити порося і тепер ретельно доглядає за ним. Зокрема, боєць власноруч вигодовує кабанчика молоком із дитячої пляшечки.
"Поросячий тато", – жартують побратими військового.
На викладених у соцмережах відео помітно, що тваринка вже практична ручна та скрізь бігає за бійцем. Порося зовсім не боїться інших військових.
#Ukrainian defenders care not only for their country, but also for animals. pic.twitter.com/JNZUDM63Mf— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2023
Нагадаємо, родина загиблого військового з Буковини прихистила собаку, якого той знайшов на фронті і вони разом чотири місяці боронили країну.
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