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"Поросячий тато": український захисник приручив дикого кабанчика (миле відео)

"Поросячий тато": український захисник приручив дикого кабанчика (миле відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
4187
Час на прочитання
1 хв
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"Поросячий тато": український захисник приручив дикого кабанчика (миле відео)

Скриншот з відео

Боєць власноруч годує тваринку молоком із пляшечки.

Український військовий знайшов на передовій собі незвичайного компаньйона – маленького дикого кабанчика.

У Мережі опубліковані відповідні відео.

Один з українських захисників зумів приручити порося і тепер ретельно доглядає за ним. Зокрема, боєць власноруч вигодовує кабанчика молоком із дитячої пляшечки.

"Поросячий тато", – жартують побратими військового.

На викладених у соцмережах відео помітно, що тваринка вже практична ручна та скрізь бігає за бійцем. Порося зовсім не боїться інших військових.

Нагадаємо, родина загиблого військового з Буковини прихистила собаку, якого той знайшов на фронті і вони разом чотири місяці боронили країну.

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