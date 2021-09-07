Порожні пляшки з-під спирту, сміття і екскременти: у Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах (фото)

Порожні пляшки з-під спирту, сміття і екскременти: у Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах (фото)

Коли батьків не було вдома, діти гралися біля відкритого вікна.

У Дніпрі діти жили в нелюдських умовах. Вони перебували вдома без нагляду батьків та гралися біля вікна.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Гладкова в районі 12 Кварталу. Місцева мешканка зателефонувала до поліції та повідомила, що в одній з квартир дитина стоїть біля відкритого вікна і кидає на вулицю пляшки.

“Патрульні прибули на виклик. Як повідомили сусіди, 35-річна мати вказаних дітей — 4-річного хлопчика та 2-х річної дівчинки — перебуває у лікарні. Де перебуває батько дітей, невідомо. Згодом до помешкання прийшла жінка, яка назвалася бабусею малолітніх, і відчинила квартиру”, — розповіли в патрульній поліції.

Facebook / Патрульна поліція Дніпра

У самій же квартирі копи виявили безліч порожніх пляшок з-під алкоголю, сміття і бруд. У приміщенні був запах екскрементів, а діти ходили в брудному одязі.

“Патрульні сповістили про вказаний факт та жахливі умови проживання дітей ювенальну превенцію. Бабуся малолітніх залишилася з ними”, — додали в патрульній поліції.

Нагадаємо, що у Полтавській області два 7-річних хлопчики потрощили кілька десятків надгробних плит на кладовищі.

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