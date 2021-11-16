Порожній холодильник і суцільний бруд: у Харкові мати морила голодом 4-х дітей

Дітей вилучили з родини.

У Харкові під час рейду правоохоронці навідалися до багатодітної родини. Вони виявили 4-х голодних дітей, які мешкали у антисанітарних умовах.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

У Новобаварському районі Харкова представники ювенальної превенції відвідали родину, в якій виховуються четверо дітей. Інспектори виявили, що у помешканні зовсім не було продуктів харчування, а всюди панував безлад.

Поліцейські сповістили службу у справах дітей про абсолютно неприйнятні умови для життя трьох дівчат віком від 9 до 15 років та їхнього 17-річного брата.

Дітей направили до лікарні для проходження медичного огляду.

"Стосовно 40-річної матері підлітків правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов‘язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає від 850 до 1700 гривень штрафу", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Житомирській області суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка за повторне протягом року невиконання батьківських обов’язків з виховання 13-річного сина. Його поведінка стане батькові у 1700 гривень.

Читайте також:

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання