Порожні полиці в магазинах після ударів РФ по складах: чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Результат російських ударів по продуктових складах у Києві – порожні полиці супермаркетів. / © фото: Денис Казанський

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Після російських ударів по складах і логістичних центрах торговельних мереж у соцмережах почали з’являтися фото та відео порожніх полиць у супермаркетах.

Про нестачу частини товарів повідомляють не лише в Києві, а й в Івано-Франківську та Вінниці.

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Дата публікації 22:04, 30.08.26 Кількість переглядів 18 Пусті полиці супермаркетів в Івано-Франківську та Вінниці

Відповідні кадри публікують місцеві пабліки. На них видно окремі полиці та секції магазинів, де товарів стало значно менше.

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Ситуацію пов’язують із порушенням логістики після російських ударів по великих продовольчих складах і центрах торговельних мереж у Києві та області.

Результат російських ударів по продуктових складах у Києві – порожні полиці супермаркетів. / © фото: Денис Казанський

Водночас радник президента України з технологічних питань Сергій «Флеш» Бескрестнов закликав українців не піддаватися паніці та запевнив, що загрози голоду немає.

«Друзі, ми не “помремо з голоду”. Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям», — заявив він.

За словами Бескрестнова, виробники та продавці вже перебудовують канали постачання, щоб компенсувати перебої в логістиці.

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«Якщо буде потреба, Європа “з радістю” заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту», — зазначив він.

Бескрестнов наголосив, що метою російських атак, на його думку, є не створення безпосереднього дефіциту їжі, а удар по великих українських компаніях.

«Наш ворог не атакує “їжу”. Він атакує великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця», — заявив радник президента.

Зазначимо, що Росія четвертий день кошмарить Київ атаками. У ніч проти 30 серпня РФ масовано завдала удару по столиці безпілотниками. Влучання зафіксовано у Голосіївському районі.

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Нагадаємо, унаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області. У компанії повідомили, що влучання сталося безпосередньо по складському об’єкту.

«Сьогодні було влучання в наш склад у Борисполі. Постраждалих, на щастя, немає», — заявили в Auchan.

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