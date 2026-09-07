Porsche, дорогі бренди та посада заступниці декана у 22 роки: хто така «Муза» з плівок НАБУ у справі «Карфаген»

«Муза» у справі «Карфаген» / © ТСН

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У справі НАБУ та САП «Карфаген», яка стосується «кришування» шахрайських кол-центрів, на оприлюднених детективами записах фігурує жінка з псевдонімом «Муза». Журналісти встановили, що під цим ім’ям може йтися про 24-річну одеситку Єлизавету Івахненко.

За версією слідства, Івахненко була близькою до одного з ключових фігурантів справи — співробітника Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. Відкриті дані, її соцмережі та записи НАБУ дають змогу скласти уявлення про розкішний спосіб життя жінки — дорогі речі, нерухомість та автомобіль.

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Хто така «Муза» з плівок НАБУ, що відомо про Єлизавету Івахненко, її життя та зв’язок із Кропивою, а також у чому полягає справа «Карфаген» — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Хто така «Муза» із плівок НАБУ: розслідування журналістів

У 22 роки стала заступницею декана

За даними матеріалу «Слідства.Інфо», 22 роки вона вже була заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. Паралельно Івахненко навчалася в аспірантурі. Нині її прізвища серед керівництва факультету вже немає.

Єлизавета Івахненко навчалася в Одеській юридичній академії. У 2020 році вона була студенткою третього курсу факультету цивільної та господарської юстиції й розповідала, що хоче поглиблено вивчати сімейне право.

У 2024 році Івахненко вже була аспіранткою кафедри міжнародного та європейського права. У навчальному році 2024/2025 вона стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій.

У травні 2025 року Івахненко ще представляла академію як заступниця декана на форумі «Синергія Півдня — Курс на цифрову трансформацію». Крім того, наприкінці липня 2025 року вона зареєструвала ФОП у сфері права.

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Mercedes, нерухомість і дорогі речі

Окрема увага у розслідуваннях прикута до майна Івахненко. За даними «Слідства.Інфо», у червні 2025 року вона стала власницею Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску, а в жовтні того ж року — нежитлового приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районі Києва.

За даними НАБУ і САП, у січні 2026 року квартира площею 64,5 квадратного метра в Одесі з’явилася у власності її матері.

На оприлюднених записах НАБУ жінка, яку слідство називає «Музою», згадує дорогі речі — зокрема Porsche, Loro Piana, годинники, браслети, сумки та шуби. В одному з діалогів вона також запитує, чи потрібно все це видаляти.

«У меня тут „Порше“, „Лоро Пиана“, часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?», — каже вона.

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Журналісти звернули увагу і на зовнішні збіги між Івахненко та жінкою із записів — зокрема, на прикраси. Про це писали журналісти та телеграм-канали, які аналізували матеріали справи.

Дороге життя у соцмережах

Після того, як журналісти встановили особу «Музи», увагу привернули її сторінки в соцмережах. Її Instagram нині закритий, однак раніше у відкритому профілі були фотографії, які дозволяли скласти уявлення про її життя.

Журналісти також звертали увагу на збіги між фотографіями Івахненко та деталями, які фігурують у матеріалах слідства. Зокрема, йдеться про прикраси та інші речі.

За даними Антикорупційного центру «МЕЖА», на одному із фото помітна золота підвіска з діамантами Messika. Таку ж прикрасу «Муза» згадує на оприлюднених записах НАБУ. Журналісти також звернули увагу на чохол телефона, який, за їхніми даними, збігається з тим, що видно на матеріалах слідства.

Навіть у зал суду, де їй 7 вересня обирали запобіжний захід, дівчина прийшла у брендовому піджаку українського ательє Stassia 12. Його вартість — 13 600 грн.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту Івахненко, визначивши альтернативу у вигляді застави. Суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 20 млн грн. Водночас прокуратура наполягала на заставі у розмірі 50 млн грн.

«Муза» і «Канцлер»: що є на плівках

За версією слідства, Івахненко була близькою особою Сергія Кропиви — одного з ключових фігурантів справи, якого на записах НАБУ називають «Канцлером».

НАБУ і САП заявляють, що Кропива міг очолювати злочинну організацію, яка отримувала неправомірну вигоду за невтручання в роботу шахрайських кол-центрів та займалася легалізацією отриманих коштів.

На записах «Муза» спілкується з «Канцлером» і, зокрема, обговорює дорогі речі та майно. Свою роль у справі Івахненко публічно не коментувала.

Що відомо про операцію «Карфаген»

НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген» 4 вересня.

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі генерального прокурора та було пов’язане з «кришуванням» шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

У матеріалах розслідування фігурують такі учасники під псевдонімами:

«Канцлер» (керівник групи)

«Муза» (близька особа)

«Камрат» (водій)

«Флеш» (помічник)

Правоохоронці також заявили про легалізацію активів: понад 20 млн грн, за даними НАБУ і САП, могли бути спрямовані на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна. Ще понад 12 млн грн, за версією слідства, становить мінімальна ринкова вартість активів, оформлених на інших людей.

Дорогі подарунки та розкішний спосіб життя: нові деталі справи «Карфаген»

Під час судового засідання прокурор заявив, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про дорогі подарунки та розкішний спосіб життя Івахненко. Зокрема, йшлося про годинник Audemars орієнтовною вартістю 60 тисяч доларів, одяг та аксесуари Loro Piana і Miu Miu, автомобіль Porsche та інші коштовності.

За словами сторони обвинувачення, після телефонної розмови очільника Одеської ОВА Олега Кіпера фігуранти справи нібито обговорювали видалення певних публікацій та матеріалів зі сторінки Івахненко в Instagram.

Крім того, прокурор повідомив, що напередодні запланованих обшуків Івахненко разом з іншим підозрюваним перебувала на відпочинку у Львівській області. За версією слідства, вони могли вирушити туди після того, як отримали інформацію про можливі слідчі дії НАБУ. Уже на Львівщині, за даними обвинувачення, фігуранти розділилися.

Кропиву взяли під варту із заставою 120 млн грн

Напередодні, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляла редакція ТСН.ua, альтернативою арешту для Кропиви визначили заставу у 120 млн грн. Йому інкримінують участь в організації, пов’язаній із незаконним «кришуванням» кол-центрів та легалізацією майна. Сам Кропива заперечує причетність до такої діяльності.

Під час судового засідання прокурор САП також говорив про можливу близькість Кропиви до генерального прокурора Руслана Кравченка.

За версією сторони обвинувачення, Кропива міг координувати ремонт будинку, де проживає Кравченко, допомагати з організаційними питаннями під час поїздок та оформленням американської візи для дружини генпрокурора. Ці твердження ґрунтуються на матеріалах і записах, представлених стороною обвинувачення.

Генпрокурор Кравченко все заперечує

Сам Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання або легалізації коштів від незаконних кол-центрів.

У заяві, оприлюдненій 6 вересня, генпрокурор наголосив, що не давав вказівок сприяти роботі таких структур і не використовував для цього свої повноваження. Також він пояснив обставини ремонту будинку та оформлення візи для дружини, повідомив сам Кравченко.

Генпрокурор також заявив, що правоохоронці мали повний доступ до його робочого кабінету, і заперечив зв’язок із фотографією сейфа з готівкою, яка поширювалася в мережі.

Наразі розслідування триває. Остаточна роль кожного з фігурантів та походження майна мають бути встановлені в межах кримінального провадження.

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