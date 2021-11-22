Porsche нардепа Куницького, який їхав інспектувати безпеку руху в Харкові, зупинили через порушення ПДР

Porsche нардепа Куницького, який їхав інспектувати безпеку руху в Харкові, зупинили через порушення ПДР

Адвокат народного обранця в патрульній поліції написав клопотання про розгляд справи про адміністративне правопорушення на наступний день.

У понеділок, 22 листопада, патрульні поліцейські у Харкові зупинили через порушення правил дорожнього руху автомобіль, яким їздить народний депутат України Олександр Куницький. Член парламентського комітету з правоохоронної діяльності цього дня брав участь у виїзному засіданні, на якому розглядались питання безпеки дорожнього руху в місті.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці депутат Харківської обласної ради Анатолій Козловський, опублікувавши фото з поліцейського відділку.

За його словами, в управлінні патрульної поліції Харківської області правоохоронці намагалися провести розгляд справи про адміністративне правопорушенням стосовно народного депутата Олександра Куницького.

“Олександр дуже поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м. Харкові, що порушив рядність на сумнозвісному перехресті Зайцевої”, - написав харківський депутат.

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Він також повідомив, що нардеп, який перебував за кермом свого Porsche, прислав до управління патрульної поліції свого адвоката, який подав клопотання розглянути про порушення ПДР наступного дня, 23 листопада.

У коментарі “Суспільне” речник Управління патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук підтвердив, що в Харкові зупиняли автомобіль Porsche за порушення рядності, але не повідомив, хто був за його кермом.

"Поки тільки є підстави вважати, що особа вчинила адміністративне правопорушення. Є певна процедура ", — додав він.

Нагадаємо, у Харкові працівники патрульної поліції масово звільняються з роботи.

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