"Портал ЧБ знову відкрився": у Чорнобаївці ЗСУ вгатили по військовій частині окупантів

Зранку було чутно вибухи у військовій частині окупантів, яку вони облаштували у Чорнобаївці.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

"Близько 10:00 за містом пролунали вибухи. Очевидці повідомили про прильоти в районі військової частини у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.

Жителі Херсонщини радіють "прильотам" по окупантах:

Їм тут наче медом намазано.

Зрозуміло, значить наші продовжують "кошмарити" окупантів.

Слава ЗСУ! Бийте їх! А ми потерпимо.

Портал ЧБ відкрився.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів, з десяток танків, вертоліт і кілька артилерійських систем.

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