"Портал ЧБ знову відкрився": у Чорнобаївці ЗСУ вгатили по військовій частині окупантів

На Херсонщині ЗСУ продовжують "кошмарити" окупантів.
Зранку було чутно вибухи у військовій частині окупантів, яку вони облаштували у Чорнобаївці.
Про це пишуть у місцевих пабліках.
"Близько 10:00 за містом пролунали вибухи. Очевидці повідомили про прильоти в районі військової частини у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.
Жителі Херсонщини радіють "прильотам" по окупантах:
- Їм тут наче медом намазано.
- Зрозуміло, значить наші продовжують "кошмарити" окупантів.
- Слава ЗСУ! Бийте їх! А ми потерпимо.
- Портал ЧБ відкрився.
Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів, з десяток танків, вертоліт і кілька артилерійських систем.
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