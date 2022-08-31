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"Портал ЧБ знову відкрився": у Чорнобаївці ЗСУ вгатили по військовій частині окупантів

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"Портал ЧБ знову відкрився": у Чорнобаївці ЗСУ вгатили по військовій частині окупантів

Фото: uk.wikipedia

На Херсонщині ЗСУ продовжують "кошмарити" окупантів.

Зранку було чутно вибухи у військовій частині окупантів, яку вони облаштували у Чорнобаївці.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

"Близько 10:00 за містом пролунали вибухи. Очевидці повідомили про прильоти в районі військової частини у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.

Жителі Херсонщини радіють "прильотам" по окупантах:

  • Їм тут наче медом намазано.
  • Зрозуміло, значить наші продовжують "кошмарити" окупантів.
  • Слава ЗСУ! Бийте їх! А ми потерпимо.
  • Портал ЧБ відкрився.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів, з десяток танків, вертоліт і кілька артилерійських систем.

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