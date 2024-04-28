Портников пояснив, чому голова білоруського КДБ погрожує Україні

Кремль використовує своїх білоруських маріонеток в якості інструмента для боротьби з Україною.

Таку думку висловив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников на своєму ютуб-каналі.

За його словами, голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель під час свого виступу на так званих "Всебілоруських народних зборах" говорив про міфічних "терористів", які нібито лікуються у дитячих лікарнях української столиці, прикриваючись дітьми.

"Голова Комітету державної безпеки виступив як звичайнісінький провокатор, коли в ефірі називав адреси київських лікарень, в яких нібито лікуються терористи. Ми абсолютно точно розуміємо, навіщо це робив генерал Тертель - для того, щоб легітимізувати російські удари по українській цивільній інфраструктурі", - розповів аналітик.

Він додав, що тепер, якщо російська ракета влучить в одну з лікарень Києва чи будь-якого іншого українського міста, або ж туди потрапить іранський безпілотник, Москва завжди може пояснити, що насправді мова йшла не про цивільну лікарню, а про місце, де переховуються терористи.

"І не потрібно вигадувати що в цій лікарні лікуються українські діти - це "боротьба з терористами", які погрожують національній безпеці РФ або навіть Білорусі", - резюмував Портников.

Тим часом, у Службі безпеки України закликали сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії.

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