Портников пояснив, чому війна триватиме довго і який "мир" потрібен Путіну

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников вважає, що війна Росії проти України триватиме довго, бо єдиний "мир", який потрібен Путіну - це капітуляція України.

Про це Портников сказав на своєму ютуб-каналі.

Віталій Портников вважає, що найближчим часом війна Росії проти України не закінчиться, оскільки для цього немає жодних передумов.

"Я не думаю, що ми зараз з вами маємо думати про якийсь референдум щодо завершення війни в Україні. З тієї простої причини, що для того, щоб був якийсь референдум - потрібні якісь рішення. Щоб були рішення - потрібен переговірний процес. Він може бути тільки між двома країнами - РФ та Україною. Або переговори щодо закінчення війни Москва та Київ будуть вести з посередниками за зразком "зернової угоди". Але поки що жодних ознак того, що РФ збирається закінчувати війну з Україною немає", - пояснив він.

Віталій Портников переконаний, що Росія робить ставку на війну на виснаження.

"Росія зацікавлена у багаторічній війні на виснаження, це надає наснаги Путіну та його оточення. А тому потрібно налаштовуватись на роки війни на виснаження з невідомими результатами для обох сторін. Бо для Росії це теж війна на виснаження. Наслідки цієї війни для РФ будуть складними, обидві держави вийдуть послабленими. Але для того, щоб це стало зрозуміло Путіну, можуть пройти роки. Коли пройдуть ці роки - ми побачимо світло в кінці тунелю та зможемо говорити про якісь перемовини та референдуми", - пояснив політичний експерт.

Портников додав, що єдиний "мир", який цікавить РФ - це капітуляція України.

"Поки РФ не хоче перемовини з Україною. Росія може погодить на одні перемовини - капітуляцію України, яку вона вважає сепаратистською територією, що проголосила незалежність на "історичних землях РФ". Капітуляцію Росію прийме. А тому ми знаходимось у перших місяцях довгорічної війни", - наголосив він.

Нагадаємо, Портников спрогнозував, коли може закінчитися війна.

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