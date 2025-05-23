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Портнов перед убивством таємно відвідав Україну: ЗМІ дізналися мету
За кілька днів до загибелі в Іспанії Андрій Портнов таємно відвідав Україну, де зустрічався з високопосадовцями силових структур.
Ексрадник Януковича Андрій Портнов за кілька днів до вбивства в Мадриді приїздив до України, де зустрічався топчиновниками, які відповідають за роботу правоохоронних органів.
Про це повідомляє «Українська правда».
Джерела видання повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17–18 травня.
Зокрема, Портнов зустрічався з високопосадовцями силових структур.
Вбивство Андрія Портнова: що відомо
У Мадриді (Іспанія) 21 травня невідомі застрелили Андрія Портнова.
В нього зробили щонайменше п’ять пострілів: три кулі влучили Портнову в голову та спину. Смертельним виявився саме постріл у голову.
Спершу іспанська поліція повідомила, що напад скоїли кілька осіб.
Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії поінформувало, що Портнова вбив професіонал. Вбивця, ймовірно, мав заздалегідь продуманий маршрут для втечі і не діяв сам. Серед версій — зміна транспорту та підтримка з боку спільників.
Заступник голови СБУ (2014–2015 рр.), генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що за вбивством стоїть Росія.