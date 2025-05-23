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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4695
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Портнов перед убивством таємно відвідав Україну: ЗМІ дізналися мету

За кілька днів до загибелі в Іспанії Андрій Портнов таємно відвідав Україну, де зустрічався з високопосадовцями силових структур.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Портнов

Андрій Портнов / © УНІАН

Ексрадник Януковича Андрій Портнов за кілька днів до вбивства в Мадриді приїздив до України, де зустрічався топчиновниками, які відповідають за роботу правоохоронних органів.

Про це повідомляє «Українська правда».

Джерела видання повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17–18 травня.

Зокрема, Портнов зустрічався з високопосадовцями силових структур.

Вбивство Андрія Портнова: що відомо

У Мадриді (Іспанія) 21 травня невідомі застрелили Андрія Портнова.

В нього зробили щонайменше п’ять пострілів: три кулі влучили Портнову в голову та спину. Смертельним виявився саме постріл у голову.

Спершу іспанська поліція повідомила, що напад скоїли кілька осіб.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії поінформувало, що Портнова вбив професіонал. Вбивця, ймовірно, мав заздалегідь продуманий маршрут для втечі і не діяв сам. Серед версій — зміна транспорту та підтримка з боку спільників.

Заступник голови СБУ (2014–2015 рр.), генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що за вбивством стоїть Росія.

Дата публікації
Кількість переглядів
4695
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