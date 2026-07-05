Портников назвав головну відмінність між Зеленським і Путіним

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Журналіст Віталій Портников заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін представляють принципово різні моделі влади. Так, їхнє порівняння є некоректним.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Зеленський і Путін — два різні типи лідерів: один — монархічний, другий — тоталітарний нацлідер, як аятола Хаменеї», — зазначає він.

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За словами Портникова, Путін є тоталітарним лідером, який побудував систему без політичної конкуренції, де будь-який спротив жорстко придушується, а опоненти усуваються. Натомість Зеленський, навіть за умов воєнного стану та відсутності виборів, змушений враховувати настрої українського суспільства та зберігати його довіру.

Журналіст зазначив, що російський лідер не потребує суспільної підтримки, оскільки його влада ґрунтується на репресивному апараті. Водночас український президент реагує на громадську думку та навіть акції протесту, адже рівень суспільної підтримки безпосередньо впливає на його політичну легітимність.

Портников також висловив думку, що сучасна українська модель управління має риси персоналістської влади та певною мірою нагадує політичну систему Угорщини за прем’єрства Віктора Орбана. Водночас він наголосив, що така модель може існувати лише за умови, якщо її лідер зберігає орієнтацію на підтримку громадян, інакше вона ризикує перетворитися на авторитарний режим.

Раніше Портников припустив, що майбутнє окупованого Криму залежить не лише від військової ситуації, а й від політичних рішень керівництва Росії щодо перегляду власної конституційної політики. За його словами, Росія поки що здатна утримувати півострів військовою силою, однак уже стикається із серйозними проблемами в забезпеченні логістики окупованої території. Публіцист наголосив, що погіршення логістики Криму неминуче вплине й на забезпечення російських військ, які ведуть бойові дії на території України. На тлі регулярних українських ударів по півострову та Керченському мосту в окупованому Криму вже спостерігаються перебої з транспортом і постачанням. Усе це посилює тиск на російську військову інфраструктуру.

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