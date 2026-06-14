Портников назвав конфлікт України та Польщі сюрреалістичним: що відбувається між Києвом і Варшавою

Портников про конфлікт України та Польщі / © Еспресо

Реклама

Журналіст Віталій Портников прокоментував конфлікт України та Польщі щодо присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА та шантажування Варшавою Володимира Зеленського. Зокрема, Портников написав, що загострення українсько-польських взаємин налякало журналіста своєю сюрреалістичністю.

Про це Портников написав у Facebook.

Портников про конфлікт Польщі та України через підрозділ імені героїв УПА

Несподіване загострення конфлікту щодо присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА, за словами Портникова, вийшло за межі класичної політики. Журналіста дивує те, що в центрі подій виявився саме орден Білого Орла.

Реклама

«На відміну від багатьох, хто сьогодні полемізує з поляками, я не бачу нічого екстраординарного в офіційній реакції Варшави. Як на мене, дипломатичне відомство будь-якої країни має повне право на політичні оцінки дій країни-партнера, які мають відношення до трактування цією країною історичної пам’яті», — пише Портников.

Він додав, що Україна має взяти зауваги до відома, але не зобов’язана далі з цим щось робити. Портников називає поведінку Польщі «буденним політичним сигналом», мовляв, «у нас минуле сприймають не так, як у вас».

«Ба більше — я б хотів, щоб і українське Міністерство закордонних справ реагувало аналогічно, коли в будь-якій країні називають об’єкти чи військові частини іменами людей, чи формувань, які можуть бути причетними до вбивств українців, антиукраїнської пропаганди тощо».

Однак кожна країна має бути свідома того, що у світі може бути своє та кардинально інше уявлення про історичну пам’ять, цінність конкретних особистостей чи формувань.

Реклама

Сюрреалізм, за словами журналіста, починається саме з поведінки чинного президента Польщі Кароля Навроцького, який вимагає позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це не індивідуальна нагорода для конкретної особи.

Попередній президент Польщі Анджей Дуда нагородив орденом всіх українців в особі президента. Позбавлення ордена вдарить по престижу самої Польщі та нагороди, а не по Зеленському.

Головна проблема ситуації полягає не в питаннях Волині чи УПА, які є темами для окремих дискусій, а в історичній хворобі польської політики — мегаломанії та нездатності вчасно зупинитися й реалістично оцінити власну значущість, — пише Портников.

Україну та Польщу об’єднує не орден, а усвідомлення спільної небезпеки з боку Росії. Історичний досвід Речі Посполитої доводить, що брак цього усвідомлення призводить до потрапляння під владу Москви.

Реклама

«Пора вже нарешті обʼєднатися. У нас ще буде можливість подискутувати про складне минуле польського та українського народів, якщо Польща й Україна збережуться на політичній мапі майбутнього світу. Але навіть тоді ми маємо сказати одне одному просту річ: не українці будуть визначати історичну пам’ять поляків і не поляки будуть визначати історичну пам’ять українців».

Журналіст додає, що частина польських політиків не розуміє: якщо Україна програє, Польща не виживе, і жодні США їй не допоможуть.

Конфлікт України та Польщі: що відомо

Нагадаємо, в адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького заявили про можливість позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного звання «Героїв УПА», що викликало широке обурення в польському суспільстві.

Як зазначив керівник Управління міжнародної політики Марцін Пшидач, таке рішення Києва є неприйнятним для Варшави. Він підкреслив, що подальший розвиток подій і збереження нагороди залежать виключно від української сторони, яка має час проаналізувати цінність відносин із Польщею та скасувати суперечливе рішення.

Реклама

На тлі цього конфлікту в польському уряді заявили про загострення двосторонніх відносин, а прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічне партнерство.

Водночас у Варшаві запевнили, що не блокуватимуть вступ України до ЄС, хоча ця підтримка базуватиметься на чітких європейських правилах для гарантування безпеки самої Польщі.

Новини партнерів