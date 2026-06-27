Портников оцінив подальшу доля Криму: чи втримає Путін півострів

Український журналіст Віталій Портников / © Колаж ТСН

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Доля окупованого Криму залежить і від політичних рішень президента Росії Володимира Путіна, і від неспроможності ворога налагодити логістику на півострові, критично важливої для наступу загарбників.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

«Очевидно, що подальша доля Криму залежить від усвідомлення російським політичним керівництвом необхідності виправляти власні помилки і власну Конституцію, перетворену президентом Росії Володимир Путін на ганчірку із вписуванням туди українських територій», — висловився журналіст.

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На думку Портникова, Росія наразі ще може утримувати ці території під контролем своїх збройних сил, однак уже не спроможна повноцінно забезпечувати їхню логістику.

«А із втратою логістики таких територій, як Крим, втрачається і логістика для збройних сил Російської Федерації, покликаних продовжувати свій наступ на українській землі», — зауважив публіцист.

Яка ситуація у Криму зараз — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня російські окупанти на дві години перекривали Керченський міст через чергову атаку безпілотників на Крим. На тлі частих повітряних ударів на півострові спостерігаються значні черги автомобілів на виїзд та перебої в роботі ворожої логістики.

На думку військового експерта Геміша де Бреттон-Гордона, Крим перетворюється на пастку для Путіна, адже його втрата або неможливість захистити півострів руйнують міф про «досягнення» диктатора. Втрата контролю над Кримом, який став символом влади російського президента, посилює внутрішню крихкість його режиму та тисне на Кремль, змушуючи шукати вихід із війни.

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