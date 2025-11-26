Портников пояснив, чому "мирний план" Трампа швидко затихне

Віталій Портников

Український журналіст і публіцист Віталій Портников прогнозує швидке згортання так званого мирного плану Дональда Трампа попри активне його обговорення європейськими лідерами. На думку Портникова, ця історія «розсмокчеться» вже за кілька днів, повторивши долю «угоди про мінерали».

Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню «Obozrevatel».

Журналіст пояснив, чому європейські лідери, включно з британським прем’єром Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном, активно залучені до обговорення плану, якого «не існує», пропонуючи до нього правки.

На його думку, метою європейців є не так наповнення самого документа, як необхідність донести інформацію до Трампа, який є «слухачем», а не читачем.

«Я думаю, далі нас очікує просто кінець цієї історії, початок якоїсь нової… Припускаю, що французький президент Еммануель Макрон, який телефонує Трампу на мобільний, уже телефонував разів 25. … „Так от, я хочу додати в документ ще декілька пунктів, які дуже важливі для Франції“. І тоді президент Франції починає інтелігентно пояснювати колезі, що той божевільний. А Трамп слухає та починає розуміти, що ситуація не така хороша і що з неї треба виходити якось», — зазначив Портников.

Журналіст переконаний, що європейці таким чином підштовхують Трампа до розв’язки, яка є вигідною з його погляду, допомагаючи йому знайти вихід із ситуації. Портников прогнозує, що ця ініціатива матиме такий самий фінал, як й інші «угоди» Трампа.

«За кілька днів ця історія просто розсмокчеться. Як розсмокталася й угода про мінерали… Хоча багато хто думає, що вона ще діє», — резюмував журналіст.

Раніше Віталій Портніков повідомляв, що гучний «мирний план Трампа», який сколихнув Україну та Європу, є повним міражем і блефом. Путін не збирається закінчувати війну, оскільки його мета — зникнення України з політичної мапи світу.

Як пояснює журналіст, насправді жодного плану Трампа не існує. Хронологія подій вказує, що після провальних перемовин з Путіним щодо закінчення війни Трамп вирішив використати тиск і запровадив болісні санкції проти російських нафтових гігантів — «Роснафти» та «Лукойла».

Нагадаємо, дипломат Валерій Чалий заявив, що представлений план із 28 пунктів є елементом російської спецоперації, спрямованої на зміну рамки війни та послаблення визначень «агресор» і «потерпіла сторона».