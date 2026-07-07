Портников попередив про справжній задум Путіна щодо України: до чого тут Костянтинівка

ЗСУ на фронті / © Getty Images

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Наступ росіян на Костянтинівку Кремль використовує не лише як військову операцію, а й як політичний сигнал.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

Портников заявив, що зараз для російського керівництва важливо «відпрацювати тему захоплення Костянтинівки» як відповідь на пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

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Водночас журналіст вважає, що навіть у разі захоплення міста російський президент не погодиться на прямі переговори.

«Після переговорів у нормандському форматі інтерес Путіна до особистих контактів із Зеленським фактично зник, оскільки Кремль переконався, що українська влада не збирається капітулювати», — зазначив Портников.

Чому Росія не зупиниться

Журналіст переконаний, що навіть можлива окупація всієї Донецької області не означатиме завершення війни.

«Якщо вони захоплять Донеччину, це не означає, що захочуть зупинитися. Апетит приходить під час їжі — з’явиться бажання захопити наступний регіон», — сказав він.

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На його думку, ситуація навколо Костянтинівки демонструє, що Кремль не переглянув своїх довгострокових планів.

«У Росії навіть не замислюються про завершення війни без знищення України, її державності та української ідентичності. Там вважають, що якщо не вдалося досягти цього у 2022 році, то це можна зробити у 2032-му. Для них питання не в часі, а в результаті», — наголосив журналіст.

Портников вважає, що Росія не повинна отримати відчуття успіху від продовження війни.

За його словами, Україна разом із міжнародними партнерами має переконати Кремль, що війна лише виснажує саму Росію. Як приклад він навів проблеми на тимчасово окупованому Кримському півострові із пальним та функціонуванням інфраструктури.

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«Росія має зрозуміти, що ця війна — це шлях у нікуди. Але Путін поки не бачить для себе іншої політичної перспективи, окрім спроби знесилити Україну настільки, наскільки вистачить ресурсів», — підсумував Портников.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком. Місто контролюється українськими підрозділами, у деяких районах тривають боєзіткнення.

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання. Зеленський підкреслив, що правда сильно відрізняється від путінських слів.

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