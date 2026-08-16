Портников про скандал із Поляковою: "Я бачу слона в кімнаті. Я бачу Росію"

Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

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У Мережі триває обговорення сканадлу довкола співачки Ольги Полякової. Журналіст Вітаалій Портников наголошує: дискусія навколо свободи слова, дій влади та внутрішніх проблем держави не повинна відсувати на другий план головну причину більшості нинішніх викликів — російську агресію.

Про це написав журналіст Віталій Портников.

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Портников зазначив, що сам багато років говорить про проблеми українського суспільства, державного управління, кадрової політики та свободи слова. Він наголосив, що особисто стикався з тиском влади, переслідуваннями та погрозами задовго до початку повномасштабного вторгнення.

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«Але на відміну від багатьох з цих персонажів, я бачу слона в кімнаті. Я бачу Росію», — написав журналіст.

За його словами, без російської агресії не виникло б багатьох із тих проблем, які сьогодні обговорюють в Україні. Зокрема, йдеться про мобілізацію, зловживання в армії та корупцію, пов’язану з війною.

«Головна наша проблема – це війна», — наголосив Портников.

Він підкреслив, що саме від результату війни залежить майбутнє України як держави та можливість українців залишитися на своїй землі. Тому, на його думку, суспільству важливо зберігати реалізм і не втрачати з поля зору першопричину нинішньої ситуації.

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Портников також провів паралель із 2019 роком, коли, за його словами, значна частина українського суспільства намагалася сприймати війну як проблему, яку можна швидко вирішити політичними домовленостями. Нині, вважає журналіст, відбувається певне повернення до такого підходу.

«Втома від війни» — це насамперед бажання жити так, ніби війни немає», — зазначив він.

Водночас Портников наголосив, що це не означає відмову від критики української влади. Навпаки, він вважає необхідними боротьбу з корупцією, зловживаннями та підвищення ефективності державного управління. Однак ці зміни, на його переконання, не можуть автоматично припинити війну.

Окремо журналіст застеріг від очікування, що президент України чи президент США можуть одноосібно домовитися про завершення війни.

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«І ні, президент України не має жодних можливостей домовитися про припинення війни – і ніколи не мав», — написав Портников.

Наприкінці він наголосив, що Україна нині опинилася перед питанням, яке є значно серйознішим за окремі внутрішньополітичні конфлікти.

«Ніколи ще питання не стояло так гостро й очевидно: бути – чи зникнути», — підсумував журналіст.

За словами Портникова, українське суспільство може сперечатися про владу, мобілізацію, корупцію та справедливість, однак при цьому не повинно забувати про головну причину, яка визначає майбутнє країни, — війну Росії проти України.

Раніше Портников заявив, що Україна та Росія можуть увійти в етап масштабного взаємного руйнування інфраструктури. «Ми наближаємося до етапу взаємної руйнації від Ужгорода до Владивостока», — сказав журналіст. Він наголосив, що самі руйнування не змусять Росію відмовитися від війни. На його думку, ключовим залишається знищення бойового потенціалу противника.

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