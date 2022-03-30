Портрет пораненої в результаті обстрілу окупантами вчительки з Чугуєва продали за 100 тисяч доларів: гроші підуть на допомогу Україні

Онлайн-торги тривали 10 днів.
Американська художниця продала портрет пораненої української вчительки і виручила за нього 100 тисяч доларів, які підуть на допомогу Україні.
Про це художниця Женя Гершман повідомила у своєму фейсбуку.
Вчора на найпрестижнішому американському аукціоні Heritage Auctions завершилися 10-денні онлайн- торги за право придбати портрет вчительки з Чугуєва, яка отримала поранення в результаті бомбардування окупантами, Олени Курило.
Портрет намалювала з фотохудожниця з Лос-Анджелеса Женя Гершман за фотографією Вольфганга Швана. У результаті картину було продано за 100 тисяч американських доларів. Всі гроші до єдиного центу підуть на допомогу Україні, вирішили спільно автор і аукціоністи.
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