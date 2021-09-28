Портрет Сталіна і статеві органи на стінах: у Мережі з'явилися світлини будинку в Одесі, який розгромили тіктокери

Портрет Сталіна і статеві органи на стінах: у Мережі з'явилися світлини будинку в Одесі, який розгромили тіктокери

За добу аренди власники будинку брали понад 100 доларів США.

У Одесі підлітки орендували житло і потрощили його задля відео. "Жертвою" ТікТоку став будинок з двома спальнями, більярдною кімнатою, залою для вечірок.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Одесса как она есть".

Зазначається, що будинок здається в оренду "для проведення гучних вечірок". Тут є 9 спальних місць, балкон, великий танцпол, більярд тощо.

Також повідомляється, що поруч немає сусідів, а в пішій доступності різноманітні об'єкти інфраструктури: супермаркет, аптека, парковка, кафе та зупинка громадського транспорту.

За оренду будинку власники брали за добу 120 доларів США та 100 доларів передплати, у вихідні - від 170$.

Слід зазначити, що будинок досить просторий. Є бар, танцпол, спальня, кухня, більярдна, столики, світломузика. На стінах є портрети Сталіна та намальовані статеві органи.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Батькам досить натиснути на те, що здають будинок подобово неофіційно, пустили малоліток, договір не укладений. Ще можна і на власників будинку заяву скласти.

А підлітки... Жодні цінності в голову не закладені.

Дуже цікаво чим закінчиться історія, чи заплатять за ремонт батьки або наїдуть у відповідь на власників будинку

Все від того, що батьки на руках носять і все вирішують. А уяви, якби та ж дівчина з відео плакала на камеру, якби мама їй сказала вирішуй сама.

Кажуть що це не перше їхнє "руйнування", і їм все минає безкарно.

Нагадаємо, що підлітки у передмісті Одеси орендували під вечірку приватний будинок і влаштували у ньому погром. Компанія трощила меблі в орендованому житлі, знімала це на відео і викладала у соцмережі.

Новини України: у передмісті Одеси тіктокери потрощили меблі в орендованому будинку

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