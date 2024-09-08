Португалія передала Україні останній із шести обіцяних гелікоптерів Ка-32

Після запровадження санкцій проти Росії Португалія не могла більше експлуатувати російські Ка-32.

Португалія завершила передавання Україні Ка-32, у рамках якого обіцяла шість гелікоптерів.

Про це повідомляє португальське видання Diário de Notícias із посиланням на Міністерство національної оборони (MDN).

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Зазначається, що останній із обіцяних гелікоптерів прибув до Києва у п'ятницю, 6 вересня.

"У п'ятницю остання вантажівка з матеріалами Камова, які прямували до України, вирушила з Понте-де-Сор", - йдеться в повідомленні міністерства країни.

У виданні нагадали, що у жовтні 2022 року тодішня міністерка оборони Гелена Каррейрас заявила, що Португалія відправить в Україну шість російських пожежних гелікоптерів. Вона пояснила, що після запровадження санкцій проти Росії її країна не могла більше експлуатувати російські Ка-32, а один із них унаслідок аварії зламався.

"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд через наше міністерство спільно з Міністерством внутрішніх справ погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з українським посольством у Лісабоні та українським міністерством оборони", - йдеться в поширеній сьогодні заяві.

Варто додати, що Ка-32 є російським гелікоптером. Він є цивільним розвитком пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС.

Нагадаємо, ГУР знищило російський гвинтокрил Ка-32 на аеродромі в Москві.

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