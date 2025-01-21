Порубали сокирами: в Запоріжжі пошкодили автівку адвокатки

У Запоріжжі поліція повідомила про підозру двом місцевим жителям, які, за даними слідства, завдали пошкоджень припаркованому автомобілю адвокати за допомогою сокир, а потім залишили на місці події.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 26 листопада 2024 року на бульварі Шевченка сокирою пошкодили автомобіль адвокатки. Потерпіла одразу звернулася до правоохоронців і надала свідчення про систематичні погрози на свою адресу та переслідування.

Наразі правоохоронці затримали двох чоловіків та повідомили їм про підозру в умисному пошкодженні майна.

"Спочатку вони відслідковували місце паркування автомобіля. Потім, скориставшись нагодою поки його власниця перебувала у кавʼярні, умисно нанесли сокирами удари по кузову. Потерпілій спричинено збитків на понад 250 тис. грн.", – прокоментували в прокуратурі.

Як стверджує сама адвокатка у дописі в Facebook, напад на її автівку стався через те, що вона "захищає невинуватого клієнта".

Наразі триває досудове розслідування.

Місце події

Нагадаємо, у Запоріжжі пенсіонер під час конфлікту завдав своїй знайомій десятків ударів по різних частинах тіла, від чого жінка померла. Подія сталася ще 2022 року, проте зловмисника судили лише зараз.

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