Поруч з тілом жінки знайшли немовля: в Одесі зростає кількість загиблих

В Одесі зростає кількість загиблих загиблих жителів багатоповерхового будинку, куди вночі проти 2 березня влетів російський дрон. Загинула ще одна дитина - це вже десята жертва атаки РФ.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку", - повідомив голова ОВА.

Слід зауважити, що раніше Кіпер інформував, що під завалами рятувальники виявили тіло жінки. Саме біля неї було загибле немовля.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Станом на ранок 3 березня відомо про десятьох загиблих. Втім, під уламками можуть залишатися люди.

Нагадаємо, вночі проти 2 березня РФ атакували безпілотниками Одесу. Дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок водному з районів міста. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що атака БпЛА була ущільнена, а дрони маневрували між житловими будинками.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Одесі досі шукають під завалами людей! Всі шоковані, що “Шахед” завдав аж таких руйнувань

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