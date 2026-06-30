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Бронювання можуть скасувати: в ОПУ озвучили ідею щодо керівників підприємств
Страхова запропонувала позбавляти броні керівників підприємств, які ігнорують хвилину мовчання.
В ОПУ пропонують скасовувати бронювання керівникам за порушення хвилини мовчання. Мета — підвищити свідомість людей в контексті поваги до полеглих бійців.
Про це написала радниця керівника Офісу президента України.
Що відомо про ініціативу
Страхова пропонує анулювати бронювання від мобілізації керівникам і власникам підприємств, якщо на їхніх підприємствах не дотримуються хвилини мовчання за загиблими у війні.
Авторка ідеї вважає, що така міра могла б стати способом підвищення дисципліни та поваги до пам’яті полеглих. Зокрема, Страхова припускає, що контроль за дотриманням хвилини мовчання могли б здійснювати представники ТЦК та поліції.
«Якщо ці „броньовики“ не поважають пам’ять полеглих, то вважає справедливим, що вони відчують, що таке війна. А фіксацію пропоную проводити співробітниками ТЦК та поліції під прикриттям.», — йдеться в дописі.
Ініціатива не має офіційного статусу та наразі обговорюється лише на рівні публічних дискусій у Мережі.
Раніше у Львові стався конфлікт під час щоденної хвилини мовчання о 9:00. Так, таксист зупинився, а інший водій почав сигналити, ображати таксиста та вимагати звільнити дорогу. Інцидент потрапив на відео та набув розголосу в Мережі. Поліція встановила обставини події та склала на порушника адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Згодом чоловік визнав провину та перепросив, пояснивши свою поведінку емоціями і поспіхом.