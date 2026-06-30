Бронювання можуть скасувати: в ОПУ озвучили ідею щодо керівників підприємств

Мобілізація / © ТСН

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В ОПУ пропонують скасовувати бронювання керівникам за порушення хвилини мовчання. Мета — підвищити свідомість людей в контексті поваги до полеглих бійців.

Про це написала радниця керівника Офісу президента України.

Що відомо про ініціативу

Страхова пропонує анулювати бронювання від мобілізації керівникам і власникам підприємств, якщо на їхніх підприємствах не дотримуються хвилини мовчання за загиблими у війні.

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Авторка ідеї вважає, що така міра могла б стати способом підвищення дисципліни та поваги до пам’яті полеглих. Зокрема, Страхова припускає, що контроль за дотриманням хвилини мовчання могли б здійснювати представники ТЦК та поліції.

«Якщо ці „броньовики“ не поважають пам’ять полеглих, то вважає справедливим, що вони відчують, що таке війна. А фіксацію пропоную проводити співробітниками ТЦК та поліції під прикриттям.», — йдеться в дописі.

Ініціатива не має офіційного статусу та наразі обговорюється лише на рівні публічних дискусій у Мережі.

Раніше у Львові стався конфлікт під час щоденної хвилини мовчання о 9:00. Так, таксист зупинився, а інший водій почав сигналити, ображати таксиста та вимагати звільнити дорогу. Інцидент потрапив на відео та набув розголосу в Мережі. Поліція встановила обставини події та склала на порушника адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Згодом чоловік визнав провину та перепросив, пояснивши свою поведінку емоціями і поспіхом.

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