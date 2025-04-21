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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
1 хв

Порушення "перемир'я" та удари ворожих дронів по Україні: головні новини ночі 21 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 квітня 2025 року:

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  • Зеленський: ворог майже три тисячі разів порушив обіцянку тиші за добу Читати далі –>

  • Майже половину України охопила повітряна тривога: що трапилося Читати далі –>

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