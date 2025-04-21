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Порушення "перемир'я" та удари ворожих дронів по Україні: головні новини ночі 21 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 квітня 2025 року:
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Майже половину України охопила повітряна тривога: що трапилося Читати далі –>
Дронова атака Росії по Україні: де було чути вибухи Читати далі –>
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