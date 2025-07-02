Порушення під час мобілізації: скількох працівників ТЦК притягнуто до відповідальності

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Від початку 2025 року до Офісу уповноваженого з прав людини надійшло понад 2 тисячі звернень щодо можливих порушень прав громадян з боку працівників ТЦК.

Про це на пресконференції розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

Лубінець уточнив, що не кожне таке звернення містить ознаки правопорушення, але здебільшого вони є.

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«Скажу відверто — ми завжди реагуємо. Я бачу статистику, що збільшується кількість звернень. Так, у цьому році я отримав понад 2 тисячі звернень. Є випадки, коли мої працівники в регіонах фізично приїжджають до ТЦК та допомагають відновити порушені права громадянина України», — сказав він.

Омбудсмен наголосив, що мобілізацію потрібно проводити без порушення прав людини і на основі чинного законодавства.

За його словами, понад 50 працівників ТЦК наразі притягнули до дисциплінарної відповідальності за ці порушення.

«Я не прихильник публічно показувати конкретні кейси. РФ це може використати проти нашої держави та Збройних сил України. Але якщо я публічно не реагую — це не означає, що не реагую юридично», — підсумував омбудсман.

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Раніше повідомлялося, що на Рівненщині мобілізували багатодітного батька.