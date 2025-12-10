Порушення прав українських дітей у Туреччині: омбудсмен озвучив перші висновки

Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що його офіс і надалі розслідує можливі порушення прав українських дітей, яких після початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювали за кордон.

Про це Лубінець повідомив під час брифінгу, передає кореспондент ТСН.ua.

"Ми отримали інформацію щодо порушення прав наших дітей, які були евакуйовані після початку повномасштабної агресії. Ми зробили низку моніторингових візитів — не тільки до Туреччини, а й до Німеччини, Польщі, Словаччини. І там, де ми встановили порушення, ми відреагували у вигляді офіційного подання звітів відповідним органам влади. Ми звернулися до правоохоронних органів, зокрема щодо ситуації в Туреччині. Були відкриті кримінальні провадження", — зазначив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що розслідування щодо дітей, які перебували у Туреччині, досі триває.

"Щодо нашого офіційного звіту — провадження не закрите. Під час відкритого провадження я не надаю інформації. Я офіційно не передавав звіт журналістам і можу зробити це лише після завершення провадження", — пояснив він.

За його словами, частина матеріалів містить велику кількість персональних даних, тому звіт не призначений для публічного розголошення. Водночас омбудсмен підкреслив, що розслідування ведеться і в Україні, і на території Туреччини.

"Усі, хто скоїв правопорушення, мають понести покарання. Кримінальні провадження відкриті не тільки в Україні, а й у Туреччині", — додав Лубінець, подякувавши журналістам за увагу до теми.

Довідка

На початку повномасштабного вторгнення близько 3500 дітей-сиріт та їхніх супровідників із Дніпропетровської області евакуювали до Туреччини в межах проєкту "Дитинство без війни".

Журналісти "Слідства.Інфо" оприлюднили копію внутрішнього звіту групи українських посадовців, які у березні 2024 року відвідали турецькі готелі, де проживали діти. У документі описуються випадки психологічного та сексуального насильства, а також примушення дітей до участі в рекламних матеріалах фонду. З Туреччини дві неповнолітні дівчини — 15-річна Настя та 17-річна Ілона — повернулися вагітними від працівників готелю.