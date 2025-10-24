ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
96
1 хв

Порушення військового обліку: адвокатка пояснила, чи відмовлять у відстрочці

Порушення вимог правил військового обліку може спричинити відповідальність, але не може бути підставою для відмови у відстрочці від мобілізації.

Світлана Несчетна
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН.ua

Недотримання правил військового обліку може тягнути за собою штраф або кримінальну відповідальність, але не є підставою для відмови у відстрочці.

Про це повідомила адвокатка Дар’я Тарасенко у Facebook.

Правознавиця навела приклад: чоловік, який доглядає за матір’ю, спершу не отримав відстрочку через порушення обліку. Суд визнав відмову протиправною і зобов’язав територіальний центр комплектування повторно розглянути заяву.

«Порушення вимог правил військового обліку може спричинити відповідальність, але не може бути підставою для відмови у відстрочці від мобілізації», — зазначено у рішенні суду.

Раніше ТСН.ua повідомляв про те, кого призвуть у першу чергу та як може прийти повістка. Також було роз’яснено, які підстави є для отримання відстрочки.

